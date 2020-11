🎥 Percy Tau andermaal beslissend voor Zuid-Afrika, knappe vrije trap van Musona

Net als afgelopen vrijdag scoorde Percy Tau ook maandag voor Zuid-Afrika. De Anderlecht-speler scoorde twee keer tegen Sao Tomé en Principe in de 2-4 overwinning van de Bafana Bafana.

Door deze zege komt Zuid-Afrika samen met Ghana aan de leiding in de groep. De Black Stars spelen dinsdag nog wel tegen Soedan.

Knowledge Musona scoorde zopas zijn twintigste doelpunt in het shirt van Zimbabwe. Een knappe vrije trap van de aanvaller van Eupen vlak voor rust bracht de spanning terug in de wedstrijd. Algerije kwam nochtans aan de leiding, mede dankzij een weergaloze treffer van Manchester City-speler Riyad Mahrez. Uiteindelijk eindigde de partij op 2-2.

Door dit gelijkspel blijft ook Zimbabwe in de running voor de CAN 2022.

This Riyad Mahrez goal is pure class top to bottom šŸ˜Ž pic.twitter.com/Vtb8Pd2beJ