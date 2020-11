Ramp vermeden? Pro League reageert opgelucht: "Dit is de hoeksteen van ons profvoetbal"

De Pro League is blij met de uitspraak van de arbeidsrechtbank in de zaak rond Faïz Selemani en zijn transfer naar KV Kortrijk. 'Transfer' is niet de juiste benaming, want Selemani verbrak eenzijdig zijn contract en Union SG kreeg dus geen transferprijs. De arbeidsrechtbank zette dat nu recht.

Selemani en zijn entourage haalden "een zware fout" aan van Union om het contract te verbreken. De Brusselse club had hem immers naar de B-kern gestuurd nadat hij een transferverzoek had ingediend. Daar kwam hij echter nooit opdagen en enkele dagen later kregen ze een aangetekend schrijven van zijn advocaat waarin simpel werd meegedeeld dat het contract eenzijdig verbroken werd. Union haalde toen al aan dat Selemani en Kortrijk een bom legden onder het transfersysteem in België door zo'n precedent te scheppen. Nu blijkt dat ook de Pro League serieus met de zaak in zijn maag zat. Praktijken zoals degene opgezet door de speler en zijn entourage brengen dit model in gevaar “Met haar uitspraak bevestigt de arbeidsrechtbank het belang van het arbeidscontract en de procedures voor het professionele voetbal”, reageert de Pro League tevreden. "Het contract tussen een speler en zijn club en de afspraken die dit met zich meebrengt, zijn een hoeksteen van het profvoetbal. Inkomsten van transfers zijn een essentieel onderdeel van het economisch model van ons professionele voetbal." "Praktijken zoals degene opgezet door de speler en zijn entourage brengen dit model in gevaar. We zijn dan ook opgelucht met de uitspraak van de arbeidsrechtbank die de speler en zijn entourage terechtwijst en het belang van het arbeidscontract en de verbintenissen die er mee samengaan bevestigt." Selemani moet nu 500.000 euro plus interesten betalen aan Union. Hij kan wel nog in beroep gaan.