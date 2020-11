Daarom is Simon Mignolet vertrokken uit selectie Rode Duivels

Simon Mignolet verliet na de wedstrijd tegen Engeland het oefenkamp van de Rode Duivels in Tubeke en krijgt zo enkele dagen rust om zich voor te bereiden op drukke tijden met Club Brugge.

Simon Mignolet mag naar huis. De doelman van Club Brugge had nochtans geen blessure of werd niet positief getest op het coronavirus.

"Hij krijgt een paar dagen welverdiende rust", klonk het bij de Belgische voetbalbond. Na een heel druk jaar voor Big Si kwam dat zeker niet ongelegen.

UPDATE: @SMignolet has been released from the camp to take some well-deserved days off. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2020

Mignolet zat enkele weken geleden nog in quarantaine door corona en miste daardoor enkele wedstrijden bij blauw-zwart, maar de rest van het jaar is hij de onbetwiste nummer 1.

Door allerhande blessures en ongemakken bij Thibaut Courtois was hij bovendien het voorbije jaar ook bij de Rode Duivels de goalie. En dus is het niet onlogisch dat hij nu eens rust krijgt, nu Courtois fit is en er met Casteels en Coucke nog twee goalies in de wachtkamer zitten in uiterste nood.