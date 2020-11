Belgisch jeugdproduct Zulte Waregem breekt helemaal door in Duitsland

Kent u Amadou Onana nog/al? De kans is misschien eerder klein, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen.

Onana komt uit de jeugdopleiding van Zulte Waregem, maar vertrok enkele jaren geleden al naar Duitsland richting Hoffenheim.

Hamburg plukte hem daar afgelopen zomer weg bij de U19, om hem verder te laten ontwikkelen in zijn carrière.

1,5 miljoen euro marktwaarde

Dat lijkt te lukken, want Onana speelde ondertussen al zes keer mee in de tweede Duitse competitie en scoorde ook al eens in de Beker van Duitsland.

Op transfermarkt is zijn marktwaarde de voorbije vier maanden al gestegen van 400.000 euro naar 1,5 miljoen euro. En we hebben het laatste van hem zeker nog niet gezien.