Topschutter in de Eredivisie, maar op de bank in Genk: "Volgend jaar wil ik topschutter worden"

Cyriel Dessers begon het seizoen als aanvalsleider van KRC Genk, maar de voormalige topschutter uit de Eredivisie moet tegenwoordig tevreden zijn met een plaats op de bank. Al blijft hij de lat even hoog leggen.

Paul Onuachu is momenteel de eerste keuze in de spits bij KRC Genk. Met de komst van John van den Brom kondigen zich echter nieuwe kansen aan voor Cyriel Dessers. Hij blijft alleszins kalm onder de omstandigheden.

De Limburgers stortten afgelopen zomer vier miljoen euro op de bankrekening van Heracles om Dessers terug naar de Jupiler Pro League te halen. Al moet de voormalige aanvaller van Sporting Lokeren en OH Leuven dat bedrag nog verantwoorden.

Het is logisch dat er veel concurrentie is bij een topclub

"Genk is een topclub", reageert Dessers in Algemeen Dagblad. "Het is logisch dat er veel concurrentie is. Ik heb me voorgenomen dat ik in mijn eerste seizoen de rust bewaar. Volgend seizoen wil ik een gooi doen naar de titel van topschutter."