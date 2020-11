Hoe zit dat nu met het stadiondossier van Club en Cercle? "Dan spelen we in het nieuwe stadion, maar ..."

Vrijdag is er opnieuw een belangrijke dag voor Club Brugge en Cercle Brugge. De Vlaamse regering beslist dan over het stadionsdossier.

Club Brugge wil op Jan Breydel blijven, Cercle Brugge wil uitwijken naar de Blankenbergse Steenweg en daar een (kleiner) stadion neerpoten.

Vrijdag beslist de Vlaamse regering mogelijk over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Cercle Brugge, wat een belangrijke stap zou kunnen zijn voor beide ploegen.

2023

"Wanneer het stadion er zal staan van Club Brugge? In 2023 zeker? Sommige dingen heb je natuurlijk niet in de hand", aldus Bob Madou bij MidMid.

"We zijn er zeer actief mee bezig, maar het hangt af van vergunningen. Je weet dat in Vlaanderen iets bouwen niet zo evident is."