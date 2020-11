Nieuwe jackpot voor Anderlecht? 'Voor hem kunnen ze tot 20 miljoen euro krijgen'

De coronacrisis hakt er bij diverse teams diep op in. En dus is het maar de vraag of en hoe bepaalde ploegen uit het dal gaan raken.

Bij RSC Anderlecht werd vorige zomer nog Doku verkocht aan Rennes uit noodzaak, mogelijk zal dat in de toekomst ook nog moeten gebeuren bij paars-wit. Rest de vraag: voor wie kunnen ze net als voor Tielemans, Doku of anderen uit het verleden flink wat geld rapen? 15 à 20 miljoen euro Enkel Sambi Lokonga zou volgens een makelaar bij Sport/Voetbalmagazine in aanmerking komen voor een hoog transferbedrag. Paars-wit zou mogen hopen op 15 à 20 miljoen euro voor de 21-jarige middenvelder, die op Transfermarkt een marktwaarde van 10 miljoen euro heeft. Dit jaar was hij al goed voor 1 goal en 1 assist in 802 minuten.