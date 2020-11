Amper 14 jaar en nu al het grootste talent in Anderlecht

Veel positieve berichten over de jeugdopleiding van Anderlecht. En terecht! Ook gewezen jeugdscout Urbain Haesaert is overtuigd van de werking van paars-wit. Haesaert duidt meteen ook het grootste talent uit de opleiding aan.

"Hij is een uitzonderlijk goede voetballer. Ik zit vijftien jaar in het vak en ik heb zelden iemand van dat niveau gezien." Met deze lovende woorden sprak Haesaert over Rayane Bounida. Bounida speelt in de jeugdopleiding van Anderlecht, waar Jean Kindermans verantwoordelijke is.

Bounida

Rayane Bounida is amper 14 jaar en wordt nu al genoemd als één van de grootste talenten ooit bij RSC Anderlecht. De Belgische tiener is van Marokkaanse afkomst en speelt als aanvallende middenvelder.

"Of ik hem graag naar Ajax zou halen? Ja, uiteraard. Barcelona, Manchester, Chelsea, iedereen wil Bounida.", aldus Hasaert bij Sporza.