Corona slaat weer toe bij topclub: Standard ziet grote naam als enige uitvallen met longvirus

De eersteklassers houden hun hart vast dat de internationals niet met een coronabesmetting terugkeren. Bij Standard is een van de 'blijvers' besmet geraakt.

Standard deelde donderdag de resultaten van de meest recente coronatesten mee. De Rouches zitten met een nagenoeg coronavrije kern. Alleen Mehdi Carcela testte positief op het longvirus.

De Marokkaanse spelmaker is dus niet speelklaar voor de competitiewedstrijd tegen KAS Eupen van aanstaande zaterdag. Voor de interlandbreak werd hij niet in de selectie opgenomen tegen Antwerp, maar dat was vanwege sportieve redenen.