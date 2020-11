Throwback Thursday: 19 november, speciale dagen voor Pele, Buffon, Eden Hazard, Rune Lange en Erwin Vandenbergh

Het is weer donderdag en dan kunnen we eens terugblikken in de geschiedenis van het voetbal. Wat waren enkele belangrijke momenten van 19 november doorheen de voetbalgeschiedenis?

19 november ... 2008 De Rode Duivels plaatsten zich deze week voor de Final Four van de Nations League, maar het ging niet altijd even goed met de Belgische nationale ploeg. Exact twaalf jaar geleden beleefden we een dramatische avond in een oefeninterland in Luxemburg: 1-1. Het was wel het debuut van ene Eden Hazard bij de nationale ploeg. 19 november ... 2005 Club Brugge hakt La Louvière in de pan: 4-0. Rune Lange scoort voor de tweede week op rij voor blauw-zwart. Daarna komt hij echter niet meer in het stuk voor bij Club Brugge, waardoor het achteraf bekeken zijn 52e en laatste doelpunt in de Jupiler Pro League blijkt te zijn. 19 november ... 1995 Exact een kwarteeuw geleden was er een wedstrijd tussen AC Milan en Parma, die eindigde op een scoreloos gelijkspel. Op zich geen grootse wedstrijd dus, ware het niet dat het de debuutwedstrijd was van ene Gianluigi Buffon bij Parma. 25 jaar later is hij een icoon van het Italiaanse voetbal geworden. En hij begon dus met een clean sheet.

19 november ... 1980

Meer dan 57.000 tifosi zien op de Heizel een wedstrijd tussen België en Nederland in de WK-kwalificaties voor het WK 1982.

Dankzij een goal van Erwin Vandenbergh zouden de Duivels zich uiteindelijk samen met Frankrijk plaatsen voor het WK - waar in de openingswedstrijd opnieuw Vandenbergh een glorierol kreeg.

19 november ... 1969

Nog verder in de geschiedenis gaan we even naar 1969. Terwijl Apollo 12 in navolging van Apollo 11 in de zomer opnieuw mannen op de maan zet, schrijft ene Pele geschiedenis.

In de wedstrijd tussen Santos en Vasca Da Gama scoort hij namelijk zijn 1000e doelpunt uit zijn carrière. Een absolute mijlpaal.