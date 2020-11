Het is vijf voor twaalf! Deze twee eersteklassers moeten door financiële problemen vrezen voor licentie

De coronacrisis doet een pak Belgische profclubs naar adem happen. Momenteel houden de meesten het hoofd boven water, maar voor twee clubs is het vijf voor twaalf. De licentie staat op de helling.

Eerst en vooral is er Standard. De Rouches kampen met een schuldenberg van maar liefst 51 miljoen euro. De verkoop van het stadion - of beter gezegd: de technische constructie daarrond - bracht niet genoeg op.

Bovendien gaat de deal met François Fornieri niet door. De sterke man van Mithra was nochtans van plan om een pak nullen in de Vurige Stede te investeren. De Licentiecommissie houdt Standard bovendien extra in de gaten. Ook vorig seizoen kroop Standard door het oog van de naald.

Oog van de naald

Maar ook Zulte Waregem moet zich zorgen maken. Essevee kampt met een tekort van zeven miljoen euro, maar heeft geen geldschieter of mecenas die plots kan opstaan om een bankstorting te doen. Ook aan de Gaverbeek is het stilaan alle hens aan dek.