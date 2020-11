Vincent Kompany maakt zich op voor duel met spectaculairste ploeg van het land: "Natuurlijk ken ik die gevaren, maar ..."

De interlandbreak is ten einde, Vincent Kompany is klaar voor de strijd. Met Beerschot volgt een duel tegen de meest spectaculaire club uit 1A.

Vincent Kompany kan met Anderlecht haasje-over doen bij Beerschot met een overwinning op zondagnamiddag.

Makkelijk is het natuurlijk niet, winnen op het Kiel. Daar is het al week na week kermis geweest voor de thuisploeg.

Genieten

"Ik ben een trainer, maar ook een voetballiefhebber. Het is genieten om Beerschot te analyseren. Natuurlijk ken ik de gevaren."

"Er is Holzhauser, er is hun offensief trio. Maar ik probeer me altijd op mijn ploeg te concentreren. Het is nog wachten op de coronaresultaten van een drietal spelers, maar ik klaag niet."