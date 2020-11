Ook Tsjechische aanvaller geraakt fit: Francky Dury geeft spelers vrij met wie hij op zoek wil naar zege tegen KVM

Francky Dury wil met Zulte Waregem de weg naar boven inzetten en hoopt tegen KV Mechelen op een tweede opeenvolgende zege. Hij heeft ook bekendgemaakt met welke spelers hij dat wil realiseren. De selectie bestaat uit twintig namen.

Als we een blik werpen op de basiself van Zulte Waregem op de vorige speeldag, zien we dat iedereen die toen aan de aftrap stond er ook dit weekend bij is. Nochtans moest Tomáš Chorý na de wedstrijd tegen Cercle Brugge afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De aanvaller is dus toch tijdig hersteld om zondag op het wedstrijdblad te staan en Zulte Waregem eventueel aan de overwinning te helpen. Ook op gekende namen als Olivier Deschacht, Jelle Vossen en Gianni Bruno kan Essevee rekenen.

Zulte Waregem en KV Mechelen zijn de nummers veertien en vijftien uit het klassement. Essevee heeft twee punten meer dan de bezoekers uit Mechelen, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Een belangrijke wedstrijd dus en de winnaar doet sowieso een gouden zaak.