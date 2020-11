John van den Brom pareert kritiek: "Genoeg échte voetbalkenners die me feliciteerden"

Het was een erg openhartige John van den Brom die aan de vooravond van zijn vuurdoop de pers te woord stond. De Nederlander ging daarin geen enkel onderwerp uit de weg.

Zo zit Cyriel Dessers meer dan hem lief is op de bank. De topschutter van de Eredivisie heeft het vooralsnog moeilijk in België, wat John van den Brom niet abnormaal vindt. "Zeven jaar geleden werd er in België beter verdedigd dan in Nederland, en dat is ook nu nog steeds het geval. Nederland is het walhalla voor spitsen. Cyriel heeft moeite om zich aan te passen aan de Belgische competitie, maar dat is niet gek. Hij ziet ook dat het elftal rond Onuachu gebouwd is. Het is aan hem om hard te blijven werken om klaar te zijn wanneer ik hem nodig heb. Vergeet niet dat we hier bij een topclub zitten, de lat ligt enorm hoog", vertelt de ex-coach van Anderlecht.

Eerder deze week gaf Joakim Maehle nog eens aan zo snel mogelijk te willen vertrekken uit de Luminus Arena. "Ik heb donderdag bij zijn aankomst meteen met hem gebabbeld, want zulke zaken hoor ik liever uit de mond van de speler zelf. Dat Joakim als topsporter ambitie heeft, kan ik alleen maar toejuichen. Maar het gaat er altijd om wat je toont op training en tijdens de wedstrijden, en ik hoor van iedereen dat Joakim een modelprof is. Hoe dan ook zal hij goed moeten spelen als hij wil vertrekken, dus wat dat betreft heb ook ik als coach er profijt bij."

De manier waarop van den Brom werd verwelkomd staat in schril contrast met de manier waarop hij in zijn thuisland werd uitgewuifd. Iets wat de Nederlander ook niet is ontgaan. "Het is mooi dat ik hier zo'n warm welkom kreeg. Dat betekent toch dat ik iets betekend heb voor het Belgisch voetbal gedurende mijn periode bij Anderlecht."

"En wat die kritiek vanuit Nederland betreft... Ik ben 54 jaar, ben gezond en heb een fantastische vrouw en kinderen. Daar kan ik echt niet van wakker liggen. Laat een Kieft, Dijkshoorn of Derksen maar zeggen wat ze willen. Er zijn genoeg échte voetbalkenners van wie ik wel positieve reacties kreeg. Laat ons maar gewoon over het spelletje lullen, dat is veel mooier dan al dat gezeik uit Nederland", besloot van den Brom met een knipoog