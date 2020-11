Anderlecht zag toptalent vertrekken naar Engeland: jonge Belg debuteert als 16-jarige bij Man City U21

De jonge Belg Roméo Lavia werd gezien als een van de grootste talenten van Anderlecht. De club kon de middenvelder niet houden en zag hem deze zomer naar Manchester City vertrekken.

Roméo Lavia besloot om Anderlecht te verlaten en zijn kans te grijpen in het buitenland. De 16-jarige middenvelder koos voor Man City, waar hij op 17 november zijn debuut maakt bij de U21. Flink voor op zijn leeftijd dus!

Naast Nmecha

Dat gebeurde in het kader van de EFL Trophy, een competitie voor clubs uit de Engelse lagere klassen en de U21-teams. De jonge Belg startte in in de basis tegen Lincoln City, het nummer vijf in de League 1 (derde klasse).

De beloften van Man City hielden Lincoln City op 1-1, waarna er strafschoppen werden getrapt. Lavia scoorde zijn elfmeter, Lincoln won de penaltyreeks. Bij de jonge Cityzens startte er een zekere Felix Nmecha, de jongere broer van Anderlecht-spits en City-huurling Lukas Nmecha.