OHL-speler neemt in 2021 op het EK op tegen Frankrijk en Duitsland en kan alvast lachen: "Peace of cake"

Volgend jaar zullen voor het eerst in de geschiedenis van OHL twee spelers van de club op het EK staan. Vaclav Jemelka met Tsjechië en Barnabás Bese met Hongarije. Bese is met zijn land nog maar net zeker van kwalificatie en beschrijft zijn ervaringen bij de nationale ploeg op de webstek van OHL.

Van op de bank zag hij zijn landgenoten IJsland verslaan met 2-1, wat volstond om het EK-ticket in de wacht te slepen. Nochtans leidde IJsland lange tijd met 0-1. In de slotminuten ging Hongarije erop en erover. "Een fantastisch gevoel om dat van zo kortbij te kunnen meemaken. Iedereen sprong in elkaars armen. Onvergetelijk. Fantastisch voor het Hongaarse voetbal uiteraard."

Niets te verliezen

Bese mag dus naar het EK en daar komt hij in de groep des doods terecht. Tegenstanders: Frankrijk, Duitsland en Portugal. "Piece of cake", lacht de rechtsachter. "Als kleine jongen droom je om ooit te kunnen spelen tegen de vele supersterren die zo’n sterke voetballanden tellen. We gaan ons best doen, met in het achterhoofd dat we niets te verliezen hebben."

Eerst en vooral hoopt de verdediger ook bij OHL mooie tijden te beleven. "Ik heb me snel ingeburgerd. Zowel in de groep als in de stad. De lockdown maakt het allemaal wat lastiger, want ik ben iemand die graag eens op restaurant ga of de stad ontdekt. Natuurlijk mis ik mijn familie en vrienden al eens, maar dat geldt voor elke voetballer die actief is in het buitenland."