De Decker voorzichtig met spelers na coronagolf bij Gent: "Jongens zijn niet dezelfde als ervoor"

Wim De Decker is hersteld van zijn coronabesmetting, maar nu zit Peter Balette ziek thuis. De Decker recupereerde wel al zijn spelers die besmet waren voor de match tegen Anderlecht, maar met hen is het oppassen.

Hoe het met de fysieke paraatheid van de spelers gesteld is na een besmetting is nog steeds koffiedik kijken. "We kennen de impact op spelers die terugkomen nog niet precies", zegt De Decker in HLN. "Ik zie dat jongens die terugkomen niet dezelfde zijn als daarvoor. De medische staf staat ook daar soms nog voor raadsels, maar je ziet wel dat er individuele verschillen zijn."

Ze monitoren hun waardes meer dan ooit, maar de waarneming doet ook veel. "Het blote oog liegt ook niet, als je spelers na x-aantal minuten al met de handen op de knieën ziet staan uitblazen. Ik hoor ook van trainers van andere clubs dat sommige spelers het moeilijk hebben om terug te komen. De individuele verschillen maken een goeie opvolging absoluut noodzakelijk."