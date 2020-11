Kevin De Bruyne radeloos na afgekeurd doelpunt: "Ik ken de handsregel niet meer"

Op het halfuur trof Manchester City-verdediger Aymeric Laporte van dichtbij raak. De spelers van Tottenham liepen meteen naar de scheidsrechter. Na tussenkomen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Gabriel Jesus controleerde de bal met de hand.

Kevin De Bruyne ging tijdens de rust verhaal halen bij de scheidsrechters, maar werd daar niet veel wijzer van. De middenvelder reageerde achteraf ook ontgoocheld bij Sky Sports: "Eerlijk, ik ken de regels rond hands niet meer. Negen jaar werd er niets aan de handsregel veranderd. Tegenwoordig worden er continu veranderingen doorgevoerd."

"I don't know the rules anymore to be honest" 🤔



Kevin De Bruyne speaks about the handball rule and feeling exhausted after a crazy first few months of the season pic.twitter.com/477n9JJXmR