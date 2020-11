Marc Brys ontvangt ex-club : "Ik zie nog veel zaken waarop ik met Sint-Truiden heb getraind"

Vorig seizoen ontving Marc Brys nog zijn C4 bij Sint-Truiden. Tegenwoordig is hij aan de slag bij Oud-Heverlee Leuven. Daar doet Brys het goed en versierde hij onlangs nog een contractverlenging. Maandag neemt hij het dus op tegen zijn ex-club.

“Ik ken het team van STVV heel goed. Ik zie ook heel veel zaken waarop ik met Sint-Truiden heb getraind”, vertelt de OHL-trainer in een interview met zijn club. Een groot deel van de huidige kern van STVV was ook actief onder Marc Brys.

Feestdomper in Beerschot

STVV-coach Muscat heeft gezocht naar de juiste formule op Stayen. Uiteindelijk bouwde de Australiër verder op het succesrecept van Brys en zijn assistenten.

“Hij voegt daar uiteraard zijn eigen toets aan toe. Ik denk dan aan een gezonde dosis agressiviteit en een heel hoge druk”, concludeert de 58-jarige trainer.

Door de uitgestelde wedstrijd tegen Moeskroen en de daaropvolgende interlandperiode is het al drieëntwintig dagen geleden dat OHL nog eens in actie kwam in competitieverband. Het laatste duel was op het Kiel. Toen ging Oud-Heverlee Leuven met 4-2 onderuit op het veld van Beerschot.