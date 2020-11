14 uur durende lijdensweg van Jonathan David bij Lille is voorbij

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar het geduld van Jonathan David werd dit weekend beloond. In zijn veertiende wedstrijd voor Lille OSC deed de Canadees eindelijk de netten trillen.

In ons land staat Jonathan David bekend als een vlot scorende spits, maar in Frankrijk stond hij meteen voor een periode waar elke spits door moet: een doelpuntendroogte. Na 11 basisplaatsen en 3 invalbeurten, ofwel 860 speelminuten, vond hij eindelijk nog eens de weg naar het doel.

Zijn trainer Christophe Galtier had er even genoeg van en liet het Canadese toptalent de voorbije drie matchen invallen. Tegen Lorient mocht hij nog eens voor de volle 90 minuten zijn kans gaan en David bedankte voor het vertrouwen met de 4-0 in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd.

Volgen er snel meer goals nu de ban is gebroken? De toekomst zal het uitwijzen. Deze donderdag speelt Lille al tegen AC Milan in de Europa League. Na 11 speeldagen staat LOSC overigens op twee punten van leider PSG met 22 op 33.