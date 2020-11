Om deze reden verkocht de rijkste Belg zijn Anderlecht-aandelen aan Verschueren

Eerder deze avond was er het nieuws dat Alexandre Van Damme zijn aandelen had verkocht aan Michael Verschueren. In Het Laatste Nieuws gaf Verschueren hierover wat meer uitleg.

Met de 5% aan aandelen die Michael Verschueren al in zijn bezit had, komt er nu dus 6% bij. 5% van Van Damme en 1% van Jo Van Biesbroeck. Via Het Laatste Nieuws vertelde Verschueren hoe dit is verlopen.

“Het is eigenlijk heel simpel. Alexandre Van Damme was al jaren aan de club verbonden, hij had een uitstekende relatie met de familie Vanden Stock. Toen Marc Coucke de club kocht, bleef hij aan boord, met Jo Van Biesbroeck als rechterhand, maar toen Jo zich terugtrok als CEO, bleef Van Damme het hoogstens vanop de achtergrond - hij resideert in Zwitserland - volgen. Hij was vaak afwezig, ook op de belangrijke vergaderingen, en vond dat het zo niet kon doorgaan. Vandaar dat hij en Jo een oplossing zochten. En die hebben ze gevonden bij mij”, aldus de 50-jarige Verschueren.