Duidelijke uitspraken: Simon Mignolet laat zich uit over zijn toekomst en over kansen op Gouden Schoen

Simon Mignolet (32) staat ook op dinsdagavond opnieuw oog in oog met de sterren. De goalie van Club Brugge laat zich uit over de Gouden Schoen en over zijn toekomst.

"De Gouden Schoen? Ik weet dat het als doelman moeilijk is om dat te winnen", aldus Mignolet in Het Laatste Nieuws. "Maar er is niets mis mee om die ambitie te hebben. En ik acht het oog mogelijk. Ik zou in ieder geval trots zijn als ik ooit in dat rijtje terecht zou komen." Buffon De komende jaren kan hij bij Club Brugge in ieder geval nog een aantal keren zijn kans wagen, want het ziet er niet meteen naar uit dat hij nog zal verkassen naar het buitenland. "Ik voel me heel goed in Brugge", aldus de goalie die onlangs bijtekende tot juni 2025. "Ik wil de Buffon van Brugge worden. Ik spiegel me aan hem."