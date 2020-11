Michael Verschueren heeft duidelijke plannen met aankoop extra aandelen Anderlecht en is formeel

Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbrouck verkochten hun aandelen aan Michael Verschueren. Die krijgt daardoor heel wat extra macht binnen de club.

Verschueren had al 5% van de aandelen in handen, dat worden er nu dus 11. Op zich nog altijd veel minder dan de 74% die Coucke en Ide in handen hebben, maar wel meer dan de familie Davignon (5%), Johan Beerlandt (5%) en de dochters van Vanden Stock (5%).

Belangrijker voor het organigram van paars-wit misschien? Het aantal partijen aan tafel gaat van 6 naar 4, want Van Damme en Van Biesbrouck zullen niet meer als bestuurder om de tafel hoeven te zitten. En Verschueren kan zich mogelijk opwerpen als spreekbuis voor de minderheidsaandeelhouders.

Kapitaalsverhoging?

Die willen mogelijk één stem laten horen in de toekomstige besprekingen over een mogelijke kapitaalsverhoging. Eind deze maand zou daarover beslis moeten worden. "Ik wil de kar mee trekken. Ik een stroman van Van Damme? Neen", klinkt het in Het Laatste Nieuws formeel.

"Hij zal niet meer betrokken zijn. Of de kapitaalsverhoging er zal komen? Geen commentaar, de gesprekken lopen."