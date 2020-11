Spanjaarden dringen aan, RSC Anderlecht stap dichter bij verlossing van absolute flop

Los van de kapitaalsinjecties bij RSC Anderlecht, kan het altijd wel nog wat inkomend transfergeld gebruiken. Mogelijk gaat het eerstdaags een dealtje sluiten.

De interesse van Real Valladolid in Zakaria Bakkali is in ieder geval concreet te noemen en ondertussen al even duidelijk.

De Spaanse club staat helemaal onderaan LaLiga en kan daardoor wat creativiteit gebruiken om uit het dal te klimmen.

Valladolid

Bakkali speelde dit seizoen nog maar 120 speelminuten en kon zich daarin nog niet doorzetten bij paars-wit.

Hij ligt nog tot juni 2022 onder contract, dus is het stilaan tijd voor Anderlecht om op hem te cashen als dat enigszins mogelijk is. Een deal richting Spanje kan voor iedereen een winnende zaak worden.