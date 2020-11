Van Extra Time naar positie van bondscoach? "Wie geen interesse zou hebben, is dikke leugenaar"

Wordt het dan toch meer dan aanvankelijk gedacht? Er is in ieder geval een mogelijke kans op de hele zaak.

Arnar Vidarsson was bondscoach voor een dag van zijn IJsland tegen de Rode Duivels door heel wat coronagevallen binnen de staf van zijn land.

Maar ondertussen is bondscoach Erik Hamren wel weg en dus zou de beloftencoach het mogelijk samen met icoon Eidur Gudjohnsen kunnen overnemen. "Wij doen de beloften samen."

Geruchtenmolen

"De geruchtenmolen draait, maar er zijn nog honderden buitenlandse namen die ook genoemd worden zoals onder meer Roy Keane", aldus Vidarsson in Extra Time.

"Of de ambitie er is? Als uw land zoiets zou aanbieden, dan zeg je natuurlijk ja. Iemand die daar niet over zou nadenken, die liegt. De match tegen België was voor ons ook een goede match, we doen het goed bij de beloften, ... Dan is het niet abnormaal dat je naam dan eens valt."