Het plan met Amuzu loopt helemaal in de soep: winger moest één van de belangrijke spelers worden

Vincent Kompany is zoekende op zijn flanken. Verschaeren, Bundu, Mukairu, Ait El Hadj, zelfs Bakkali heeft hij al gebruikt. Nochtans was het voor het seizoen het plan om twee jongens volop hun kans te geven: Jérémy Doku en... Francis Amuzu.

Zo begon Kompany ook aan het seizoen in Mechelen. Amuzu had enkel de pech dat hij die wedstrijd aanvallend amper iets bijdroeg en een vrij slechte match speelde. Dat resulteerde erin dat hij de wedstrijd erop, tegen STVV, zelfs in de tribune moest gaan plaatsnemen. Na zijn goeie invalbeurt tegen Kortrijk mocht hij dan weer starten tegen Antwerp en Gent. Om in Beerschot dan weer op de bank te belanden.

Na die match had Kompany enkel lovende woorden voor hem over. Dat ze "pas goed begonnen spelen nadat Amuzu was ingevallen en de diepte in de rug van de tegenstander opzocht". Maar het zou ons verbazen als hij de 20-jarige winger zondag tegen Standard weer in de basis dropt.

Wilden hem absoluut houden

Een vreemd verhaal, want er was deze zomer interesse vanuit de Bundesliga. FC Köln wou hem echt wel hebben, maar Anderlecht - en Kompany - overtuigde hem om te blijven, want hij zou één van de belangrijkste spelers worden. Hij mocht niet vertrekken. Daar kwam een goedbetaald contract tot 2024 tegenover te staan, want Anderlecht hoopt van hem ooit nog veel geld te krijgen.

Kompany was overtuigd dat hij zijn statistieken onder hem zou kunnen opkrikken à la Raheem Sterling bij Manchester City. Een jongen die gemiddeld rond de 15 doelpunten per seizoen zou kunnen scoren. Maar intussen krijgt Amuzu maar geen x-aantal wedstrijden op rij om te groeien.

Zo zijn er wel wat gasten die het moeilijk hebben met de huidige situatie. Marco Kana komt zelfs niet meer van de bank. Derrick Luckassen en Michel Vlap vragen zich dan weer af wat zij misdaan hebben.