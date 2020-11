Club Brugge weet wat het moet doen: "Vol voor de zege tegen Zenit"

Club Brugge moet volgende week absoluut winnen van Zenit FC om te overwinteren in de Europa League. Dat beseft ook Philippe Clement maar al te goed.

Club Brugge maakt nog kans op de tweede plaats in de groep en de bijhorende lente in de Champions League. Maar in ieder scenario - je kan ze via DEZE LINK nog allemaal eens doornemen - mag er geenszins verloren worden van Zenit FC.

“We gaan alleszins vol voor de zege gaan”, aldus Philippe Clement in Het Laatste Nieuws. “De derde plaats zou dan ook een schitterend resultaat zijn in deze poule. Maar als we winnen van Zenit mogen we dromen van meer.”