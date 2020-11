Transfer van Messi naar Manchester City krijgt steeds meer vorm: 'Er ligt een contract voor tien (!) jaar klaar'

De transfer van Lionel Messi naar Manchester City begint steeds meer vorm aan te nemen. Ondertussen is het duidelijk dat de Engelse grootmacht langetermijnplannen heeft met de Argentijn.

Lionel Messi kan zijn krabbel zetten onder een tienjarige verbintenis bij de City Group. We schreven begin september al over de plannen van het voetbalimperium met de Argentijn. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Volgens de Engelse media is het de bedoeling dat De Vlo Manchester City aan prijzen - de Champions League ontbreekt nog in de kast - zal helpen. Vervolgens kan hij zijn carrière beëindigen bij zusterclub New York City FC.

En daarna?

Over de plannen van de City Group na de actieve carrière van Messi zijn nog geen details bekend, maar het is de bedoeling dat de Argentijn ook dan aan de groep verbonden blijft in een andere functie.