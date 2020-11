'PSG bereidt komst CR7 voor en... laat Neymar weten dat hij mag vertrekken'

PSG maakt zich op voor de komst van Cristiano Ronaldo. De Parijzenaren hebben zelfs al budget vrijgemaakt om het loon van de Portugees te betalen. Neymar is het kind van de rekening.

We lieten eerder al weten dat Juventus FC Cristiano Ronaldo officieel heeft aangeboden bij Manchester United, Bayern München en PSG. Dat kan je via DEZE LINK nog eens nalezen.

De Parijzenaren maken er geen geheim van dat CR7 hét toptarget is. Maar dan moet er financiële ruimte vrijgemaakt worden om geen waakhonden wakker te maken.

Volgens Sport heeft Neymar te horen gekregen dat hij op zoek moet naar een nieuwe club. Het contract van de Braziliaan loopt medio 2022 af, dus PSG wil nog iets aan hem verdienen.

Mbappé verleiden?

Opvallend in dit verhaal is dat Kylian Mbappé wél een nieuw contract zal tekenen. De Fransman flirt met Real Madrid, maar de komst van Cristiano Ronaldo kan hem verleiden om langer in het Parc des Princes te blijven.