Belgische coëfficiënt onder zware druk na matige werkweek, volgende week is het do or die voor Club, Antwerp, Standard en Gent

Er wordt vaak gesproken over de Belgische coëfficiënt en over hoe belangrijk die is voor de Europese plaatsen. Moeten we ons niet stilaan zorgen gaan maken?

Zoals geweten is de Europese coëfficiënt van belang met oog op de Europese plaatsen voor de volgende seizoenen. Zeker met de nakende hervormingen van het Europees voetbal is het van levensbelang dat we zo hoog mogelijk blijven staan.

Na vorig seizoen stonden we achtste, ondertussen zijn we die plaats voorlopig al kwijt aan Nederland. Deze week was alweer een cruciale, met uiteindelijk 6 op 12 voor de Belgische teams en liefst 8 op 12 voor de Nederlandse. De zege van Ajax telt bovendien dubbel door vanwege meer punten te verdienen in de Champions League.

Ondertussen blijven ook Oostenrijk en Schotland rustig door scoren, de zege in het rechtstreekse duel tegen LASK Linz is wat dat betreft prima te noemen van The Great Old. Uit de top-10 vallen zou helemaal uit den boze zijn en ervoor zorgen dat we mogelijk binnen twee jaar maar twee Europese tickets meer hebben.

En dus is het aan Standard en Gent om nog wat puntjes te sprokkelen in hun laatste twee duels, maar vooral aan Antwerp en Club Brugge om Europees te overwinteren. Pas dan kunnen er echt nog enkele grote en nuttige punten gepakt worden, de kwalificatie op zich is al van tel.

Cruciale vijfde speeldag

Speeldag 5 wordt sowieso cruciaal: Gent kan de eerste punten halen tegen Liberec, Antwerp kan tegen Ludogorets voor kwalificatie zorgen, Club Brugge kan zich ook van een Europese lente verzekeren tegen Zenit en Standard kan de Schotten een hak zetten door iets te rapen bij Rangers.

De punten zien er momenteel als volgt uit. We geven ook mee hoeveel teams de diverse landen momenteel nog in een Europese competitie lopen hebben:

8. Nederland 35.800 (4)

9. België 35.100 (4)

10. Oostenrijk 33.825 (4)

11. Schotland 30.625 (2)

12. Oekraïne 30.300 (3)

13. Turkije 30.100 (2)