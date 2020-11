Straks alles weer koek en ei tussen Clement en Dennis? Eerste stap richting verzoening lijkt gezet

Het botert even niet meer tussen Emmanuel Dennis en zijn trainer bij Club Brugge, Philippe Clement. De Nigeriaan werd thuis gelaten voor de verplaatsing naar Dortmund vanwege een incident op de spelersbus. Ondertussen staat de aanvaller wel alweer op het trainingsveld bij blauw-zwart.

Dat meldde Het Nieuwsblad donderdag. Nadat Emmanuel Dennis zich dinsdag en woensdag alsnog meldde op het oefencomplex van Club Brugge voor individuele trainingen, nam hij donderdag opnieuw deel aan de groepstrainingen.

Klaar voor Moeskroen?

Eén incident (dat de buitenwereld heeft bereikt) betekent nog niet dat de aanvaller het helemaal verkorven heeft bij Club. Hij zal zich wel opnieuw in de gratie van de ploeg moeten spelen en wie weet doet hij dat zaterdagavond al.

Dan neemt de landskampioen het op tegen hekkensluiter Moeskroen en in principe is Dennis beschikbaar. Het wordt afwachten of Philippe Clement de woelwater opneemt in zijn wedstrijdkern...