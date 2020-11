Hoe kon Lokeren-Temse Gents jeugdproduct met heel wat ervaring in 1A én 1B (Essevee, Antwerp, Cercle, Westerlo, ...) overtuigen?

Een jeugdopleiding bij Aalst, Lokeren en Gent. Bij diverse clubs in de Jupiler Pro League gespeeld. En nu ... naar tweede nationale, het vierde niveau in België. Corona en andere Belgische voetbalproblemen zorgen soms voor vreemde transfers.

Dat Killian Overmeire bij Lokeren-Temse aan de slag ging? Dat kan niemand écht een verrassing vinden, gezien zijn hele lange verleden bij Lokeren. Waar zou hij anders nog kunnen spelen, ook al is het op een iets lager niveau?

Maar de transfer van Stephen Buyl is mogelijk toch een grotere verrassing voor menig voetbalsupporter, want de 28-jarige flankspeler leek jarenlang voortbestemd om hoger te spelen dan tweede nationale. Buyl toonde in zijn voorstelling bij Lokeren-Temse meteen ambitie en wil hogerop met de club.

Maar toch: vanuit de jeugdlichtingen van Aalst, Lokeren en uiteindelijk Gent kwam hij via VW Hamme bij Cercle Brugge terecht. Daar groeide hij door en zo kwam hij in 2015 op de top van zijn kunnen. Een transfer naar Zulte Waregem was zijn deel.

Bij Essevee speelde hij uiteindelijk 22 wedstrijden, waaronder vijf in play-off 1 in het seizoen 2015-2016. Toch kon hij zich nooit helemaal doorzetten als absolute sterkhouder aan de Gaverbeek. Een uitleenbeurt aan Antwerp - toen nog in de Proximus League - volgde.

Corona?

Het was meteen ook het einde van Buyl op het hoogste niveau, al was hij voor Cercle Brugge en Westerlo daarna nog nuttig in die tweede klasse. Vorig jaar speelde hij zo nog play-off 2, dit jaar kon hij zich niet in de kijker spelen.

Coach Fraeye haalde hem naar Roeselare, maar dat verhaal liep deze zomer meteen met een sisser af. En nu volgt hij dus naar Lokeren-Temse, nadat hij al sinds 11 september de facto zonder club zat. De coronacrisis zal zeker zijn impact hebben gehad, want eigenlijk hoort Buyl nog altijd zeker op 1B-niveau thuis. Aan hem om nu op 28-jarige leeftijd het voetbalplezier terug te vinden en opnieuw hoger te gaan mikken. Hopelijk kan er in januari opnieuw gevoetbald worden bij de amateurs ...