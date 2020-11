Kompany was héél hard voor zijn spelers in de kleedkamer op het Kiel: 'Dit zijn de woorden van de coach van Anderlecht'

Vincent Kompany verwacht zondag een reactie van zijn spelers. Na de nederlaag op het Kiel gaf de coach van RSC Anderlecht al een donderpreek in de kleedkamer. Maar wat werd er precies gezegd?

Niet het verlies op zich, maar de manier waarop RSC Anderlecht zich in Antwerpen naar de slachtbank liet leiden was een doorn in het oog van Vincent Kompany. Het Nieuwsblad weet ondertussen wat er na de wedstrijd in de kleedkamer is gezegd.

“Jullie hebben niets onthouden van wat we de voorbije week op training hebben gedaan”, brieste Kompany. “Er werd geen meter voor elkaar gelopen en de tegenstander kon zomaar in de rug opduiken.”

Naar verluidt keek The Prince vooral in de richting van Peter Zulj en Albert Sambi Lokonga. Al had Kompany ook oog voor de lichtpuntjes. Zo werd Francis Amuzu in het openbaar geloofd voor zijn invalbeurt.