Luistertip: met deze podcasts blijf je op de hoogte van de Belgische voetbalactualiteit

Voetbalpodcasts schoten de voorbije maanden als paddenstoelen uit de grond. Terwijl alsmaar meer clubs of zelfs fans het wel en wee van hun team bespreken, zijn er ook tal van kanalen die de Belgische voetbalactualiteit onder de loep nemen. Een overzicht.

Weet je niet welke muziek op te zetten? Een (voetbal)podcast is een meer dan waardig alternatief. De waaier aan voetbalpodcasts in Vlaanderen is de laatste maanden danig uitgebreid. Wij selecteerden er alvast vijf die het luisteren meer dan waard zijn. Ideaal tijdens het wandelen of lopen, tijdens een eenzaam autoritje, of wanneer dan ook.

Sjotcast

Stilaan een ancien in podcastland. Voetbalpodcast van het Nieuwsblad waarin Guillaume Maebe, Lars Godeau en Gert Gysen de voetbalactualiteit op een eigenzinnige, luchtige manier fileren. De laatste maanden komt er ook steevast een gast aan te pas. Onder meer Franky Van der Elst, Tuur Dierckx, Bjorn Ruytinx en Francky Dury passeerden de revue.

Frequentie: wekelijks (elke maandagmiddag)

Waar: podcastapps

Friends of Sports

Naast Kick&Rush (Premier League), X&O's (basketbal) en Vals Plat (wielrennen) bespreken Sam Kerkhofs en Evert Winkelmans in deze podcast van Mid Mid wekelijks de voetbalctualiteit. Daarin worden ze vergezeld door een bekende en soms minder bekende, maar daarom niet minder interessante gast. Zo kwam onlangs Luc Nilis langs, maar ook Killian Overmeire, Steven Defour, Jelle Van Damme en Stijn Francis ploften al neer in de zetel.

Tip: Beluister/bekijk zeker de meest recente podcast, waarin Filip Joos en Frank Raes herinneringen ophalen aan Diego Maradona. Een pareltje!

Frequentie: wekelijks

Waar: podcastapps, Youtube

De tribune

De Tribune is een programma op Radio 1, dat elke maandagavond te beluisteren valt tussen 19u en 20u. Daarnaast is het terug te vinden in de alle podcastapps. In De Tribune bespreekt men de sportactualiteit, waarin quasi wekelijks ook voetbal aan bod komt. Onder meer Peter Vandenbempt en Tom Boudeweel komen er regelmatig duiding geven bij hete voetbalijzers.

Frequentie: wekelijks

Waar: podcastapps

Extra Time

Vind je Extra Time te laat op de avond? Geen probleem. Je kan het bekende tv-programma ook gewoon beluisteren waar en wanneer je wilt.

Frequentie: wekelijks

Waar: podcastapps

Top of the league

Ook HLN heeft sinds kort een eigen voetbalpodcast. In Top of the League bespreekt Maarten Breckx met Marc Degryse het reilen en zeilen in de Belgische voetbalwereld.

Frequentie: wekelijks

Waar: podcastapps