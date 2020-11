Christian Brüls smeert Lierse Kempenzonen met strafschoelpunt zure derbynederlaag aan

Op het Lisp stond nog eens een Kempische derby op het menu, met Lierse Kempenzonen dat toch moest reageren na die uitschuiver tegen Club Brugge NXT. Het had voldoende kansen om voor te komen, maar het was Westerlo dat hierin slaagde via een elfmeter van Brüls. Het bleef ook bij 0-1.

Amper een minuut gespeeld of Çiçek kopte de bal al tegen de touwen. Evenwel geen 0-1 voor Westerlo, want het doelpunt werd afgekeurd wegens een duwfout. Tien minuten later had Placca den weer een voorsprong voor Lierse Kempenzonen aan de voet. De ex-aanvaller van Beerschot trapte voorlangs.

Kansen voor Lierse Kempenzonen

Vijf minuten later waren ze er bij Lierse nog dichter bij. Osei-Berkoe zag zijn uithaal uit mekaar spatten tegen de paal. Na een vrijschop leek Placca niet meer te kunnen missen, maar een knappe reflex van Özer verijdelde alsnog de 1-0. Het spelbeeld was zo wel duidelijk: het was de thuisploeg die de forcing voerde.

Betwistbare fase

Na 25 minuten stond het echter nog altijd 0-0 en nadien kwam er hier en daar dan weer een kansje voor Westerlo. Na een voorzet van Brüls tikte De Smet de kopbal van Çiçek tegen de lat. Kort voor rusten een fel betwiste fase. Eerst had Lierse Kempenzonen een overtreding in hun voordeel moeten krijgen. Die vergat de ref te fluiten, maar hij wees wel naar de stip toen Abrahams neergehaald werd. Brüls zette de elfmeter prima om.

Lierse Kempenzonen moest al zijn moed bij mekaar rapen om na de pauze opnieuw in de aanval te gaan. Het kwam wel tot wat steriele druk, maar voetbalde veel minder kansen bijeen dan in de eerste helft. Het bleef dus 0-1: Westerlo kon zo een kostbare overwinning vieren. Het komt op gelijke hoogte van Deinze in de stand en loopt drie punten weg bij Lommel en RWDM, die zondag nog tegen mekaar spelen.