Anderlecht overnemen met behulp van Engelse investeerders of zelf zijn aandelenpakket verder uitbreiden? Michael Verschueren reageert op de geruchten

Eerder deze week kocht Michael Verschueren 6% weg bij andere aandeelhouders van Anderlecht waardoor zijn totaal nu op 11% komt. Sindsdien staken er geruchten over een overname de kop op.

Bij VTM reageerde Michael Verschueren op zijn aankoop van de aandelen én op de geruchten. "Dat zijn speculaties en dat is niet het geval. We willen de club op korte termijn helpen om door te starten. Daarna zien we wel wat de toekomst ons te bieden heeft, maar een overname is absoluut niet aan de orde", legde hij uit.

Verschueren ontkent ook dat hij zijn pakker langzaamaan wil uitbreiden. "Ik had eerst zelfs niet de intentie om van 5 naar 11 % te gaan. Dit is meer te wijten aan de omstandigheden dan dat het een ‘strategische zet van Verschueren’ is."

Nu is het wachten tot er een doorbraak komt in de kapitaalsverhoging die volgens sommigen binnen de club broodnodig is. "Ik heb mijn 11% en ik zal mijn bijdrage leveren om de club te helpen, zoals dat in het verleden ook is gebeurd. Maar nu is het aan de meerderheidsaandeelhouders", besloot hij.