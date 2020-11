Hasi stond vorig seizoen klaar om terug te keren naar België: "Ik had deze talentvolle groep graag onder mijn hoede gehad"

De masterclass tegen Cercle Brugge verraadde het enorme potentieel dat in de Genkse spelerskern schuilhoudt. Jesse Thorup legde de fundamenten en John Van den Brom plukt er momenteel de vruchten van.

Ze lijken bij de Limburgers de magische formule gevonden te hebben met de driemansverdediging en Ito en Bongonda als pockets. Besnik Hasi, momenteel nog steeds aan de slag bij Al Raed, zag vorig seizoen al het potentieel van de spelerskern.

"Toen Mazzu werd ontslagen bij Genk, sprak ik met de club maar de gesprekken sleepten te lang aan", zegt Hasi in La Capitale. "Dat is spijtig, want ik had deze talentvolle groep graag onder mijn hoede gehad. Bernd Thijs stond klaar om mij te volgen." Genk koos uiteindelijk voor Hannes Wolf als opvolger van Mazzu.