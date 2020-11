Blessin waarschuwt en wil KVO zien reageren: "Ik denk dat we ander gelaat tonen" en "Sorry dat ik hierover gelijk heb"

Door de nederlaag bij Waasland-Beveren is KV Oostende plots achtergebleven met een 1 op 12, terwijl het eerder in het seizoen juist lof kreeg voor zijn snelle voetbal. Tijd om aan te knopen met een zege, want coach Blessin waarschuwt dat de teams onderaan ook punten pakken.

KVO maakte op de Freethiel geen te beste beurt. "We hebben naar beelden gekeken en erover gepraat wat we beter moeten doen qua beweging", zegt trainer Alexander Blessin op het clubkanaal. "Ik hoop en ik denk dat we een ander gelaat van onszelf gaan laten zien. Ik wil een reactie zien."

Zoniet moet Oostende mogelijk toch weer naar beneden kijken, waarschuwt Blessin. "Je ziet dat Waasland-Beveren en Moeskroen punten beginnen pakken. Het is niet zo gemakkelijk om tegen die ploegen te spelen. Ik heb ook altijd gezegd van in het begin dat we top moeten zijn. Sorry dat ik hierover gelijk heb."

Het kan natuurlijk niet altijd swingen, maar als ploegen onderaan een reeksje gaan neerzetten, kan het ook Oostende nog heet onder de voeten worden. "Als je drie dagen na een match opnieuw speelt, kan de intensiteit al eens minder zijn. Ik zoek geen excuses, maar ik heb nog geen zo'n slechte ploegen gezien dat ik zeker ben dat ze zullen degraderen."

Wat kan KVO dan zelf doen om toch weer richting die linkerkolom te mikken? "We moeten ons concentreren op de basis van ons spel en dan kunnen we voor de ommekeer zorgen. Hopelijk tegen Kortrijk, maar dat is ook geen slechte ploeg en we spelen buitenshuis. We hopen op een goed gevecht langs onze kant."