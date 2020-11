De beste Anderlecht-speler? Een verdediger! "Ik ben best wel tevreden ja"

U mag het met ons oneens zijn, maar volgens ons was de beste Anderlecht-speler op het veld Hannes Delcroix. Dat wil al veel zeggen. Niet over de kwaliteiten van de verdediger, maar gewoon het feit dat een verdediger de beste van de ploeg was.

Delcroix maakte vorige week nog de strafschopovertreding tegen Beerschot, maar dat was duidelijk niet in zijn hoofd gekropen. Het 21-jarige paars-witte jeugdproduct speelde een vlekkeloze wedstrijd op Lestienne en schoof ook geregeld mee in om op het middenveld te gaan storen.

"Ik denk wel dat ik kort op de man zat", zei hij bescheiden. "En aan de bal bracht ik ook rust. We hebben de nul gehouden, dan doe je je job als verdediger. Dus ik ben wel tevreden over mijn match."

Dat het een barslechte wedstrijd was, wou hij niet zeggen. "Tja, spijtig dat er geen supporters zaten. Dan is het misschien helemaal anders. Maar ze staan nog achter ons. Dat zagen we toen we met de bus naar het stadion kwamen."