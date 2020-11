Drie keer geel in drie matchen: kleurrijke nieuwe coach heeft een tempramentje - "Ik was iets té impulsief"

Na een zware nederlaag tegen Racing Genk heeft Moeskroen 4 op 6 gepakt tegen de twee Brugse ploegen. De ploeg toonde meer grinta dan in zijn eerste negen matchen en daarvoor moeten we misschien toch naar de coach zien.

Door de vele coronagevallen bij les Hurlus heeft Jorge Simão een kleine maand moeten wachten op zijn eerste match in de dug-out. Die werd zwaar verloren, maar daarna bleef Moeskroen ongeslagen tegen Cercle (1-2) en Club Brugge (0-0).

De Jupiler Pro League heeft dus kennis kunnen maken met de erg energieke Simão. En de scheidsrechters ook... Tegen KRC Genk kreeg hij al een geel karton en thuis tegen Club ging hij nog feller tekeer. Zijn twee gele kaarten vormden een van de weinige hoogtepunten in een voor de rest saaie match.

Hij is de eerste om toe te geven dat het er wat over ging. "Ik geloof dat iedereen de gelegenheid heeft gehad om te zien dat ik mijn emoties toon op de bank. Ik moet toegeven dat ik vanavond (zaterdag, nvdr.) een beetje té impulsief was. Ik ging soms te ver en ik heb begrip voor de beslissing van de ref om me een tweede gele kaart te geven", besloot de Portugees.