Flinke domper voor Anderlecht: Spanjaarden ontkennen interesse in floptransfer

RSC Anderlecht wacht op een nieuwe kapitaalinjectie om zo terug in financieel veiliger water terecht te komen. Al zullen ze in Brussel een lucratieve uitgaande deal ook niet afslaan.

In die optiek werd er de voorbije weken gewag gemaakt van interesse in Zakaria Bakkali. Zo zou Real Valladolid in de markt zijn voor de winger. Sportdirecteur sportdirecteur Miguel Angel Gomez heeft die interesse nu afgedaan als nonsens tijdens een persconferentie.

"Hij is een speler die ik heel goed ken. Ik wilde hem namelijk contracteren bij FC Sevilla, mijn vorige club. Hij bezocht de stad en sprak met ons. Maar met Real Valladolid is er absoluut niets gaande" klinkt het in Pucela Fichajes.

Een tegenvaller dus voor paars-wit dat zo de kans om nog iets te cashen op hun flopaankoop door de neus geboord ziet. Bakkali staat nog tot 2022 onder contract in het Lotto Park.