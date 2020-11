RIP Papa Bouba Diop: maker van het openingsdoelpunt op het WK in 2002 op 42-jarige leeftijd overleden

Het is een droevige week voor het voetbal. Maandag liet Anele Ng

Het is een droevige week voor het voetbal. Maandag liet Anele Ngcongca (ex-Genk) het leven, woensdag was het het overlijden van Diego Maradona en zondag ging Papa Bouba Diop veel te vroeg van ons heen.

Diop leed aan Charcot-Marie-Tooth, een slepende spierziekte, en overleed zondag op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen daarvan. De voormalige middenvelder was het bekendst voor zijn goal op de openingsspeeldag op het WK in 2002. Senegal verraste toen vriend en vijand door titelverdediger Frankrijk met 1-0 te kloppen.

Na dat WK speelde hij onder meer voor Fulham en Portsmouth. In 2010 stond hij met AEK Athene tegenover Anderlecht in de Europa League (zie foto bovenaan). In 63 interlands voor Senegal scoorde hij 11 goals.