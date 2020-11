Nummer twee uit 1B blinkt met de scalp van Union: "Gelukkig met wat we getoond hebben tegen de titelfavoriet"

Tot dusver was enkel RWDM er een keertje in geslaagd om Union SG te kloppen. De mannen van Felice Mazzu keken ook bij Seraing tegen een nederlaag aan. Seraing beschikt dan ook over een coach die 'het huis' van de leider in 1B erg goed kent.

Dat is immers Marc Grosjean, die zelf van 2015 tot en met 2018 bij Union aan de slag was. Het Union van toen verschilt wel een pak met het Union van nu. Met liefst zes overwinngen op rij tankten de Brusselaars een pak vertrouwen in aanloop naar de topper tegen Seraing.

Toch slaagden de Luikenaars er in om de punten thuis te houden. "We zijn gelukkig met dit resultaat en met wat onze spelers getoond hebben tegen de titelfavoriet en de grootste kandidaat voor promotie", vertelde Grosjean na afloop op de persconferentie. De ploeg heeft laten zien over veel kwaliteiten te beschikken en was erg onbaatzuchtig."

🎙Marc Grosjean : « Nous sommes heureux de ce résultat et de ce que nos joueurs ont proposé face au principal candidat à la montée. L’équipe a montré beaucoup de qualités et de générosité dans sa rencontre. Ce que nous retenons est le résultat, c’est remarquable ». #SERUSG pic.twitter.com/XxtRqbQZCM — RFC Seraing Officiel (@RfcSeraing167) November 29, 2020

Union had ook wel zijn kansen, maar aan het eind telt enkel de uitslag, dat ook weer voor spanning zorgt aan de top in eerste klasse B. "Wat we van deze avond onthouden, is dit opmerkelijke resultaat", sprak Grosjean.