Weinig overtuigend Club Brugge door gebrek aan creativiteit? "Er zijn meer redenen"

Club Brugge bleef zaterdagavond op een 0-0 steken op bezoek bij Moeskroen. Op geen enkel moment maakte blauw-zwart aanspraak op een goal en in de slotfase kwamen de bezoekers nog goed weg.

Zo zag ook Simon Mignolet dat de tien spelers voor hem geen oplossingen vonden om de muur voor de goal van Hervé Koffi te slopen. "Er stond maar een ploeg op het veld die wou voetballen en het ging te stroef bij ons", constateerde de doelman van de Rode Duivels na de puntendeling.

Voor de tweede week op rij slaagt Club er niet in te overtuigen. "Iedereen kan zeggen dat we in een mindere periode zitten, maar daar zijn verschillende redenen voor. Zo zouden we de tweede helft naar onze eigen aanhang spelen, die hier ook talrijker aanwezig zou zijn dan het thuispubliek. Maar de situatie is nu zo en dat moeten we accepteren. Het is dus niet alleen dat mindere spel", besloot Mignolet.