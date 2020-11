Zulte Waregem boekte knappe zege bij AA Gent, hoofdrolspelers leggen het uit

Zulte Waregem heeft een erg interessante en nuttige overwinning weten te boeken op bezoek bij AA Gent. Met dank aan doelman Louis Bostyn en creatieveling Omar Govea.

Louis Bostyn pakte in het begin van de wedstrijd uit met enkele knappe reddingen, Omar Govea legde met een goal en een assist de wedstrijd in een beslissende plooi.

"De punten zijn belangrijk voor het team, maar ik wil inderdaad ook aan mijn statistieken werken", aldus Govea in een reactie achteraf. "Deze overwinning doet deugd."

Beloning voor hele team

Een gevoel dat ook leefde bij Louis Bostyn: "In het begin stond ik een paar keer goed opgesteld en had ik wel wat werk, maar nadat wij scoorden viel het gevaar toch wel wat weg."

Ook coach Francky Dury was een gelukkig man: "Deze overwinning doet heel veel deugd. De clean sheet was een beloning voor het hele team en voor Louis in het bijzonder."