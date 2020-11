📷 Spaanse speelster weigert een hommage te brengen aan Diego Maradona

Over heel de wereld werd het voorbije weekend hulde gebracht aan Diego Maradona. Toch wilde niet iedereen een hommage brengen, want in Spanje weigerde een speelster om mee te doen.

Paula Dapena weigerde een eerbetoon te brengen aan Diego Maradona. De 24-jarige speelster die in de Spaanse derde klasse speelt weigerde deel te nemen aan de hommage in een vrienschappelijke wedstrijd. "Geen enkel gebaar werd een paar dagen geleden waargenomen op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen", vertelde ze aan Pontevedra Viva. "Ik heb gezegd dat ik geen minuut stilte ga houden voor een verkrachter, pedofiel en misbruiker." Paula Dapena se llama la tipa esta.

