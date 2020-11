'Geen basisspeler, maar talent van Anderlecht staat op verlanglijst van topclubs uit Italië, Engeland én Frankrijk'

De geruchtenmolen staat op Neerpede en Marco Kana zit er constant op. De verdediger van RSC Anderlecht wordt er langer gevolgd door AC Milan, maar ondertussen staat hij al op het verlanglijstje van vijf clubs.

Het is CalcioMercato die Marco Kana rondjes laat draaien op de geruchtenmolen. Volgens het Italiaanse medium is de verdediger niet alleen door AC Milan gegeerd in de Laars, maar volgen ook SSC Napoli en Juventus zijn ontwikkeling op de voet.

Ook in Frankrijk en Engeland is er ondertussen geweten dat er een talentvolle verdediger rondloopt in Neerpede. Zo heeft ook Stade Rennes bij de transfer van Jérémy Doku al geïnformeerd naar de voorwaarden van Kana. Uit de Premier League komt de interesse van Southampton FC.

De vraag is in hoeverre paars-wit wil meewerken aan een eventuele transfer. Kana wordt in het Lotto Park gezien als één van de toekomstige leiders van de defensie. Al kent iedereen de financiële situatie van de Belgische recordkampioen.