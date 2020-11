Kompany toch blij met prestatie van Bundu: "Hij heeft zijn kwaliteiten laten zien"

Anderlecht kon voor weinig gevaar zorgen vooraan. Verrassend genoeg koos Vincent Kompany voor Mustapha Bundu in de basis en niet Francis Amuzu, die na de match tegen Beerschot nog complimenten kreeg.

Wij vonden dat Bundu niet echt veel had bijgebracht, maar Kompany zag dat anders. "Bundu heeft in de eerste helft laten zien welke kwaliteiten hij heeft", aldus de coach van de Brusselaars. "Het is een stap vooruit voor hem ten opzichte van vorige prestaties. Maar die jongen moet ook nog stappen zetten."

Voor Amuzu moet het wel een kleine klap geweest zijn, want hij kreeg toch complimenten na zijn invalbeurt tegen Beerschot en had gehoopt een nieuwe kans in de basis te krijgen. "Ik heb exact gekregen van Cisse wat ik wou zien", zei Kompany daarover. "Hij is goed ingevallen."