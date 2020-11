Er wordt deze week geschiedenis geschreven in de Champions League: voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter

Er zal deze week geschiedenis geschreven worden in de Champions League. Met Stéphanie Frappart zal er namelijk voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter aan het werk zijn op het toernooi. Zij zal de wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev in goede banen moeten leiden.

Stéphanie Frappart schrijft deze week geschiedenis, want ze is de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit in de Champions League. Bij La Gazzetta dello Sport staat te lezen dat zij de wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev zal fluiten in Turijn.

De 36-jarige Frappart heeft al heel wat ervaring, want in 2019 floot ze nog de Uefa Super Cup tussen Liverpool en Chelsea en dit seizoen floot ze onder meer twee wedstrijden in de Europa League. Ook in de Nations League was ze al van de partij.