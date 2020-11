Wordt De Decker na onder meer Boskamp, Maes en Vanhaezebrouck nummer 12 van 'Trainerskerkhof Dury'?

"Hoe we hieruit kunnen komen? We moeten blijven werken, werken, werken", aldus Wim De Decker na de 0-3 nederlaag tegen Zulte Waregem. Rest de vraag: krijgt hij nog de tijd om te blijven werken?

AA Gent heeft dit seizoen al twee coaches de deur gewezen met Jess Thorup en Laszlo Bölöni. Daarna promoveerden ze Wim De Decker van T2 naar T1. "Hij krijgt een volwaardige kans om zich te bewijzen", aldus Ivan De Witte toen.

Rest de vraag: heeft hij zich ondertussen al kunnen bewijzen? De cijfers zijn en blijven dramatisch en tegen Zulte Waregem was er zelfs nauwelijks nog bezieling of beleving te zien tussen de lijnen. De Decker zelf maakte zich (terecht) zorgen - lees er HIER nog eens meer over.

1 punt per match

De supporters hebben er meer dan genoeg van en willen duidelijke acties van het bestuur. De Decker pakte over alle competities heen zestien punten in evenveel wedstrijden. Dat is veel te weinig voor een (zelfverklaarde) titelkandidaat met Europese ambities, de tien nederlagen maken het nog dramatisch klinken.

Zou de nederlaag tegen Essevee de spreekwoordelijke druppel kunnen worden? Het zou opmerkelijk zijn, want Francky Dury bezegelde in de Jupiler Pro League de voorbije vijftien jaar al het lot van elf(!) coaches. Wordt De Decker nummer twaalf na de 0-3 nederlaag? Het is altijd afwachten wat De Witte en Louwagie beslissen.

Johan Boskamp: Standard – Zulte Waregem 1-1 (26/8/2006)

Thomas Caers: Zulte Waregem – STVV 3-0 (5/11/2006)

Dirk Geeraerd: Roeselare – Zulte Waregem 0-3 (25/10/2008)

Georges Leekens: Club Brugge – Zulte Waregem 0-1 (4/11/2012)

Guy Luzon: Standard – Zulte Waregem 1-2 (19/10/2014)

Peter Maes: Zulte Waregem – Genk 1-0 (21/12/2016)

Tintin Marquez: Zulte Waregem – STVV 2-0 (5/8/2017)

Hein Vanhaezebrouck: AA Gent – Zulte Waregem 0-1 (24/9/2017)

Sven Vermant: Zulte Waregem - Waasland-Beveren 8-0 (8/5/2018)

Laurent Guyot: Zulte Waregem - Cercle Brugge 6-2 (27/4/2019)

Fabien Mercadal: Zulte Waregem - Cercle Brugge 6-0 (5/10/2019)